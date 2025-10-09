Il quartiere Fratelli Spazzoli percorso conoscitivo insieme allo storico Gabriele Zelli

Sabato 11 ottobre Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta della storia di alcuni edifici e luoghi che caratterizzano la zona del Quartiere Fratelli Spazzoli: la Chiesa, l'ex Ente Orfanotrofi, le villette per i mutilati e invalidi della Prima guerra mondiale e il Parco della Resistenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Emergenza al Quartiere Ferrovia, Fratelli d’Italia punta il dito contro la sindaca: “Ordinanze mai adottate”

Gianni Ranalletta. . Il mercato di Torpignattara, il quartiere dove da anni porto avanti un progetto di valorizzazione, è ancora fermo e la cittadinanza attende risposte. Oggi Fratelli d’Italia, con il consigliere Daniele Rinaldi, è scesa in campo per sollecitare un ca - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano, “Esserci nel quartiere”: un percorso positivo nel contrasto alla marginalità giovanile - “Esserci nel quartiere”, questo il nome del progetto che ha visto protagonisti 40 ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 e i 25 anni a grave rischio di esclusione sociale, criminalità e devianza. Da ilmattino.it