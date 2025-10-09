Il Punto d' incontro francescano trova casa in un locale di Acer Sabato l' inaugurazione

Dopo la chiusura dell'ex Punto d'Ascolto Francescano, un tempo in Via Oberdan, nasce un nuovo spazio di solidarietà e ascolto per la comunità a Ravenna in via Grado 36 a Ravenna, in un locale di proprietà di Acer. Sabato 11 ottobre alle ore 9 verrà inaugurato “Punto d’Incontro”, l'associazione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

