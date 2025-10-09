Il Punto d' incontro francescano trova casa in un locale di Acer Sabato l' inaugurazione

Dopo la chiusura dell'ex Punto d'Ascolto Francescano, un tempo in Via Oberdan, nasce un nuovo spazio di solidarietà e ascolto per la comunità a Ravenna in via Grado 36 a Ravenna, in un locale di proprietà di Acer. Sabato 11 ottobre alle ore 9 verrà inaugurato “Punto d’Incontro”, l'associazione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

punto d incontro francescanoQuando la ciclostorica diventa stile di vita, la lezione de La Francescana - Il velodromo, negli eventi de La Francescana, è arrivato due anni fa, esperimento ben riuscito e stavolta è stato una conferma. Secondo msn.com

Punto Incontro, 61.150 pasti e quasi 1.040 lavatrici nel 2024 - "Una porta aperta alla possibilità di costruire un futuro diverso", è così che la cooperativa Punto d'incontro ha sintetizzato la propria attività, sostenuta in parte con il cinque per mille da ... Segnala ansa.it

