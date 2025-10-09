Il proprietario dell’abitazione ucciso con 37 coltellate Sconto di pena per il killer

Ridotta in appello da 15 a 10 anni la condanna per omicidio per Johnatan Fals Reyes, il cubano 30enne fermato nel giugno 2024 dai carabinieri dopo l’aggressione mortale a Iulian Avadani, il romeno di 48 anni che gli aveva affittato una stanza in una casa di ringhiera a Desio. Al processo di secondo grado davanti alla Corte di appello di Milano, la Procura aveva chiesto la conferma della condanna della Corte di assise di Monza, mentre il difensore dell’imputato, l’avvocato Pierpaolo Cassarà, ha ottenuto che venisse applicato lo ‘sconto’ di un terzo della pena del rito abbreviato, non accolto dai giudici monzesi nonostante fossero cadute le aggravanti contestate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

