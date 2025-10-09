Il progetto Io cresco sicuro torna nelle scuole
È ripartito in questi giorni “Io cresco sicuro”, il progetto di formazione alla sicurezza e alla prevenzione promosso dal Comune di Udine attraverso il Gruppo volontari di Protezione civile di Udine e dedicato agli studenti delle scuole cittadine. L’iniziativa, giunta al quarto anno, è stata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Adattarsi al cambiamento climatico Il 23 settembre, presso la Camera di Commercio Chieti-Pescara, si terrà il workshop del progetto europeo CRESCO Adria dedicato all’adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree costiere della Nuova Pescara e di Pinet - facebook.com Vai su Facebook
Il progetto "Io cresco sicuro" torna nelle scuole - Nel 2025/26 hanno aderito 34 scuole, 9 in più rispetto allo scorso anno scolastico. Come scrive udinetoday.it
Educazione alla legalità a scuola. Potenziato il progetto Cresco sicuro - La polizia municipale di Camaiore torna a tenere dei corsi di educazione alla legalità e di sicurezza stradale nelle scuole. Segnala lanazione.it