Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 9 Ottobre 2025 si attesta a 0,1263 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 8 Ottobre 2025, si osservano oscillazioni significative nel corso delle 24 ore: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1012 €kWh (alle ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1610 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13 e le 15, mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, tra le 19 e le 21. Queste dinamiche orarie sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - oggi
