il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per le famiglie italiane, perché incide direttamente sulla bolletta mensile e sulle scelte di risparmio energetico. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare la spesa, confrontare le offerte e valutare eventuali cambi di fornitore. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

