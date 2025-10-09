Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e direttore della commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il presidente mattarella incontra wang yi ministro degli esteri cinese

© Quotidiano.net - Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese

In questa notizia si parla di: presidente - mattarella

L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video

Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”

Tumori, il presidente Mattarella in visita al Cnao di Pavia

Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese - (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e direttore della commiss ... Segnala askanews.it

presidente mattarella incontra wangQuirinale: Mattarella riceve ministro Esteri Cina Wang Yi - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica popolare cinese e direttore della ... Secondo lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Incontra Wang