Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese
Roma, 9 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e direttore della commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: presidente - mattarella
L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video
Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”
Tumori, il presidente Mattarella in visita al Cnao di Pavia
Visita al Quirinale per le Nazionali azzurre di volley Il Presidente Mattarella celebra le squadre che hanno riportato l’Italia ai vertici mondiali e che ora tutti sognano di battere #ItalVolley #Azzurri #Mattarella #Quirinale - X Vai su X
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (4 ottobre) rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana. "Ho provveduto alla promulgazione della le - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese - (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e direttore della commiss ... Segnala askanews.it
Quirinale: Mattarella riceve ministro Esteri Cina Wang Yi - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica popolare cinese e direttore della ... Secondo lanuovasardegna.it