Il premier del Qatar lo sceicco Al-Thani è accolto all' Eliseo
Parigi, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, è accolto all'Eliseo. La visita segue di un giorno l'accordo di Sharm el-Sheikh su Gaza, in cui il Qatar ha avuto un importante ruolo di mediazione tra israeliani e palestinesi. L'annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas ha oscurato l'incontro di Parigi sul futuro di Gaza, ma la Francia lo vede come un'opportunità per impegni concreti verso una pace duratura e la soluzione dei due Stati.
Il premier del Qatar: «Gli attacchi israeliani hanno ucciso ogni speranza per gli ostaggi»
Raid Idf a Doha, ex premier israeliano Bennett: "Continuiamo a colpire Qatar anche senza ok Usa", Mentz: "Pure Uk se fosse necessario" - VIDEO
Hacker turchi pubblicano su X i numeri di telefono dei ministri israeliani. Oggi il premier del Qatar da Trump
Casa Bianca ha redatto le scuse Netanyahu ha offerto pubblicamente al premier Qatar dopo l'attacco a Doha. Lo ha rivelato Politico. Un funzionario del Qatar era nello Studio Ovale per assicurarsi che Netanyahu, durante la telefonata con Al-Thani, non si disc
La proposta del Presidente #Trump riapre la speranza per un cessate il fuoco a #Gaza. Dopo l'annuncio in conferenza stampa con il premier #Netanyahu, ora si attende la risposta di #Hamas. Qatar ed Egitto, impegnati nella mediazione, hanno trasmesso il pi
Premier Qatar, Hamas ha promesso che studierà il piano - (ANSA) – ROMA, 30 SET – "Durante il nostro incontro di ieri abbiamo spiegato ad Hamas che il nostro obiettivo primario è fermare la guerra.
Medio Oriente, Netanyahu: non ci sarà uno Stato palestinese. Il premier del Qatar da Trump - Il presidente Usa: spero Iche l'attacco israeliano in Qatar non ostacoli gli sforzi per il rilascio ...