Il Prefetto elogia la Protezione Civile | esempio autentico di squadra

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata di partecipazione, curiosità e impegno collettivo ha animato oggi la sede provinciale della Protezione Civile e la Sala Operativa Provinciale Integrata (S.O.P.I.) di Mercogliano, dove si è svolto l’Open Day promosso dalla Prefettura di Avellino in collaborazione con la Regione Campania, in occasione della VII Settimana Nazionale della Protezione Civile. Un appuntamento pensato per avvicinare cittadini e studenti al mondo della protezione civile, facendo conoscere da vicino mezzi, tecnologie e persone che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

