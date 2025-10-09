Il post choc di Davide Piccardo | cosa scrive sul 7 ottobre

Davide Piccardo che inneggia al 7 ottobre? Sì, è tutto vero. È lui uno dei due volti del sito “La Luce” che ha più volte attaccato Il Tempo solo perché faceva emergere esattamente ciò che lui stesso ha ammesso in quella frase, festeggiando il 7 ottobre, ovvero il giorno del massacro per mano di Hamas di centinaia e centinaia di civili.      ??     Prima la piazza di Bologna in cui si sono registrati scontri con le forze dell'ordine per una manifestazione organizzata dal gruppo dei Giovani Palestinesi Italiani che festeggiava il 7 ottobre, ora il post del fratello di un consigliere UCOII, che altro serve per capire in che direzione stiamo andando?. 🔗 Leggi su Iltempo.it

