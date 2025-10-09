Il pizzino integrale dei Sempio | cosa c' è scritto nel biglietto

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Che succede?”. È una delle frasi scritte a penna da Giuseppe Sempio, il papà di Andrea, sul pizzino al centro dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Una foto del biglietto, nella versione integrale, è stata mostrata nel corso dell'edizione serale del TG di Rai Uno, andato in onda mercoledì 8 ottobre. La versione integrale del pizzino Nelle scorse settimane, quando è trapelata la notizia dell'inchiesta condotta dalla Procura di Brescia, era stata diffusa solo la prima parte del pizzino, ovvero quella relativa all'eventuale somma di denaro che, secondo l'ipotesi accusatoria, nel 2017 i genitori di Sempio avrebbero destinato all'ex pm per la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del figlio, al tempo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e poi prosciolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il pizzino integrale dei sempio cosa c 232 scritto nel biglietto

© Iltempo.it - Il pizzino integrale dei Sempio: cosa c'è scritto nel biglietto

In questa notizia si parla di: pizzino - integrale

Garlasco, la foto del pizzino integrale di Giuseppe Sempio: spunta la frase sospetta

pizzino integrale sempio cosaGarlasco, ecco la foto del pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura. Spunta la frase: «Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea» - Il pizzino trovato a casa dei Sempio è il faro nuovo dell'indagine della Procura di Pavia su caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lo riporta ilmessaggero.it

pizzino integrale sempio cosaDelitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea” - Un appunto sequestrato nella casa di Sempio scuote il caso Garlasco: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzino Integrale Sempio Cosa