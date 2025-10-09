“Che succede?”. È una delle frasi scritte a penna da Giuseppe Sempio, il papà di Andrea, sul pizzino al centro dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Una foto del biglietto, nella versione integrale, è stata mostrata nel corso dell'edizione serale del TG di Rai Uno, andato in onda mercoledì 8 ottobre. La versione integrale del pizzino Nelle scorse settimane, quando è trapelata la notizia dell'inchiesta condotta dalla Procura di Brescia, era stata diffusa solo la prima parte del pizzino, ovvero quella relativa all'eventuale somma di denaro che, secondo l'ipotesi accusatoria, nel 2017 i genitori di Sempio avrebbero destinato all'ex pm per la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del figlio, al tempo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e poi prosciolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il pizzino integrale dei Sempio: cosa c'è scritto nel biglietto