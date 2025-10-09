Continuità, stabilità e visione a lungo raggio: il progetto sportivo e gestionale della società nerazzurra continua nella sua crescita attraverso il consolidamento dei muri portanti dell’intera struttura "di campo". Dopo l’allungamento del vincolo lavorativo sottoscritto nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Giovanni Corrado, nelle ultime ore il club ha blindato anche il direttore sportivo Davide Vaira. Per entrambe le figure dirigenziali si è concretizzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028, garantendo così la prosecuzione del lavoro avviato nell’estate del 2024 e proseguito in quella appena trascorsa, passando attraverso il mercato invernale dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pilastro Vaira blindato dalla società. Prolungato il contratto del ds a giugno 2028