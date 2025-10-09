Il piccolo Leo è morto dopo pochi mesi di vita | Vola leggero piccolo guerriero

"Ciao piccolo angelo. Vola leggero, piccolo guerriero. In così poco tempo ci hai insegnato a sorridere nonostante le difficoltà e ad essere coraggiosi e a non avere paura". Così i genitori Anna e Luca e il fratello maggiore Gabriele ricordano il piccolo Leonardo Scalvini, scomparso a soli pochi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: piccolo - morto

Vladyslav Malamen morto a 6 anni travolto da un'auto, il piccolo grande cuore del bambino batterà ancora in un altro petto. Il dono di mamma e papà

Il piccolo Nicolò è morto a soli 4 anni: tutto il paese per l'ultimo saluto

Bambino Gallipoli morto, non ce l’ha fatta il piccolo caduto in piscina

Siracusa, è morto il piccolo Diego: aveva 5 anni e lottava contro una malattia. Per lui era partita una gara di solidarietà - facebook.com Vai su Facebook

Il piccolo Leo è morto dopo pochi mesi di vita: "Vola leggero, piccolo guerriero" - In così poco tempo ci hai insegnato a sorridere nonostante le difficoltà e ad essere coraggiosi e a non avere paura". bresciatoday.it scrive