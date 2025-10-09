Il piano in venti punti su Gaza è una pietra tombale sul diritto internazionale | perché oggi vince la legge del più forte

In questa assurda epoca, il linciaggio mediatico contro Francesca Albanese – che può essere criticata ma non dovrebbe essere delegittimata solo perché non si allinea alla narrazione mainstream – coincide con l’accettazione passiva della fine del diritto internazionale. Nessuno può mettere in discussione il suo curriculum da esperta in materia. Eppure, la polemica montata da alcuni opinionisti contro di lei, per aver sostenuto che la senatrice Liliana Segre non capisce di diritto internazionale (dati alla mano, Segre non capisce di diritto internazionale), riflette dopotutto una realtà più ampia: la constatazione che le regole comuni tra gli stati stanno svanendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

