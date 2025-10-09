Il piano di pace per Gaza se funziona va bene anche se è di Trump
Donald Trump ha annunciato l’accordo tra Israele e Hamas, che prevederebbe il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi e del ritiro delle truppe israeliane dietro una linea concordata. La pressione americana per stringere i tempi e chiudere entro il fine settimana è chiaramente legata all’imminente annuncio del prossimo premio Nobel per la Pace, e il fatto che ormai tutti ne scrivano e ne discutano come di una delle tante variabili in gioco, come fosse una cosa perfettamente normale, dice molto della spirale in cui la follia trumpiana sta trascinando il mondo, e tutti noi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Il piano in venti punti su Gaza è una pietra tombale sul diritto internazionale: perché oggi vince la legge del più forte - Trump vende ai palestinesi diritti che già hanno mentre il mondo celebra una falsa pace basata sulla legge del più forte ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Gaza, nel ‘piano di pace’ di Trump ci sono molte cose che non quadrano: temo le conosceremo presto - Un'analisi critica del piano di pace di Trump per Gaza, tra promesse di cessate il fuoco e silenzi sul futuro del popolo palestinese ... Da ilfattoquotidiano.it