Il piano di pace per Gaza se funziona va bene anche se è di Trump

Donald Trump ha annunciato l’accordo tra Israele e Hamas, che prevederebbe il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi e del ritiro delle truppe israeliane dietro una linea concordata. La pressione americana per stringere i tempi e chiudere entro il fine settimana è chiaramente legata all’imminente annuncio del prossimo premio Nobel per la Pace, e il fatto che ormai tutti ne scrivano e ne discutano come di una delle tante variabili in gioco, come fosse una cosa perfettamente normale, dice molto della spirale in cui la follia trumpiana sta trascinando il mondo, e tutti noi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

