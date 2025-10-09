Il piano di pace di Trump su Gaza divide gli italiani A rivelarlo è il sondaggio Izi
Il piano di pace di Donald Trump per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas non convince la maggior parte degli italiani, che però si mostrano molto divisi. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Izi, società di analisi economiche e politiche, presentato nel corso della trasmissione L’Aria che Tira su La7. Alla domanda sul gradimento della proposta di Trump, il 27% degli intervistati si dice favorevole, ritenendo il piano “credibile e in grado di portare la pace per entrambi i popoli”. Una quota più alta, pari al 36,3%, pur non esprimendo entusiasmo, considera l’iniziativa “l’unica alternativa allo sterminio del popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
