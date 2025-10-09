Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop correzioni in corsa

Più regia pubblica, concorsi di progettazione, recupero degli edifici o appartamenti in disuso già “pronti” ma da sistemare e che il Comune avrebbe voluto vendere. Sono le correzioni in corsa al piano straordinario per la casa, quello approntato dall'ex assessore “tecnico” Guido Bardelli circa un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it