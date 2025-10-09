Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop correzioni in corsa

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più regia pubblica, concorsi di progettazione, recupero degli edifici o appartamenti in disuso già “pronti” ma da sistemare e che il Comune avrebbe voluto vendere. Sono le correzioni in corsa al piano straordinario per la casa, quello approntato dall'ex assessore “tecnico” Guido Bardelli circa un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop, correzioni in corsa - Per le prime 8 aree sono arrivate 24 proposte dai costruttori, ma una sola soddisfa totalmente le richieste del Comune.

piano comune case prezziPiano straordinario casa. Al via la nuova strategia per l’abitare in affitto accessibile - La Giunta di Palazzo Marino ha approvato oggi le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile. Segnala cronacamilano.it

