Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop correzioni in corsa
Più regia pubblica, concorsi di progettazione, recupero degli edifici o appartamenti in disuso già “pronti” ma da sistemare e che il Comune avrebbe voluto vendere. Sono le correzioni in corsa al piano straordinario per la casa, quello approntato dall'ex assessore “tecnico” Guido Bardelli circa un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: piano - comune
Cantieri, l’autunno caldo del traffico. Il Comune vara il piano ’viali liberi’. Agenti in strada e guerra alle infrazioni
San Siro, il Comune si fa lo sconto e presenta il piano a Inter e Milan. Che prendono tempo
Centro storico, il piano di rilancio. Summit Regione-Massari in Comune: "Il Parco del Popolo è solo l’inizio"
COMUNICATO STAMPA Adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Patrica L’Amministrazione Comunale di Patrica informa la cittadinanza che, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 ottobre 2025, è stato adottato il nuovo Pian - facebook.com Vai su Facebook
Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop, correzioni in corsa - Per le prime 8 aree sono arrivate 24 proposte dai costruttori, ma una sola soddisfa totalmente le richieste del Comune. Scrive milanotoday.it
Piano straordinario casa. Al via la nuova strategia per l’abitare in affitto accessibile - La Giunta di Palazzo Marino ha approvato oggi le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile. Segnala cronacamilano.it