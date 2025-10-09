"Una campagna elettorale troppo breve, abbiamo lavorato per stimolare la partecipazione, problema che è emerso con forza nella Marche e in Calabria". Elena Rosignoli, consigliera regionale uscente, è ricandidata nella lista Pd. Almeno la conoscenza sul territorio non sarà un problema per lei. "Vero, però le campagne elettorali sono importanti per raccontare, raccontarsi, accogliere le istanze e anche le critiche. Per questo più tempo sarebbe servito a tutti, risponde. Di nuovo c’è anche una coalizione inedita, con l’accordo con Avs e 5 Stelle. "Spero che in ogni caso il Pd si affermi in maniera importante – osserva Rosignoli – perché è la colonna portante della coalizione e la migliore garanzia di continuità dell’azione di governo, insieme al presidente Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Pd miglior garante dell’azione di governo"