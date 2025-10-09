Il passaggio di consegne tra DSGA | chi fa che cosa e le scadenze

Il passaggio di consegne tra DSGA è una procedura amministrativa di fondamentale importanza per garantire la continuità nella gestione del patrimonio e delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche. Questa procedura è disciplinata dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che ha aggiornato il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole italiane, fornendo indicazioni precise sulla . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it