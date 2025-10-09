Il parlamento europeo vieta l’uso di nomi animali per prodotti vegetali
Niente più hamburger vegetariani? L’8 ottobre il parlamento europeo ha vietato l’uso di termini come bistecca, salsiccia o hamburger per definire prodotti che non contengono carne. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Il Parlamento europeo ha adottato ieri la propria posizione negoziale su norme per riequilibrare i rapporti nella filiera agroalimentare. Contratti scritti Norme chiare su etichette e pubblicità Priorità prodotti locali e stagionali
#Parlamentoeuropeo: dal 2028 niente più "burger veg" Approvato un emendamento che vieta l'uso di termini associati alla #carne per i prodotti #vegetali, con 532 voti a favore