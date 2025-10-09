Il parlamento europeo vieta l’uso di nomi animali per prodotti vegetali

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente più hamburger vegetariani? L’8 ottobre il parlamento europeo ha vietato l’uso di termini come bistecca, salsiccia o hamburger per definire prodotti che non contengono carne. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

