Il parco mezzi della Asl Fg si rinnova | consegnate altre 11 auto green

Il parco auto della Asl Fg si rinnova ed è sempre più green. Questa mattina sono state consegnate altre 11 auto, tra cui sei Opel Corsa ibride al Servizio Veterinario Igiene Alimenti e altre cinque auto ibride più una vettura elettrica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it