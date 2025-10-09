Il parco mezzi della Asl Fg si rinnova | consegnate altre 11 auto green

Foggiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parco auto della Asl Fg si rinnova ed è sempre più green. Questa mattina sono state consegnate altre 11 auto, tra cui sei Opel Corsa ibride al Servizio Veterinario Igiene Alimenti e altre cinque auto ibride più una vettura elettrica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

