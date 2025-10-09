Il parcheggio del cimitero usato ancora come discarica

Fucecchio, 9 ottobre 2025 –  Rifiuti. Sacconi pieni e, insieme, di tutto un po’. Come se fosse il luogo naturale dove smaltirli. Invece, ancora una volta, siamo davanti una sorta di discarica a cielo aperto. ll parcheggio del cimitero di Ponte a Cappiano viene utilizzato ancora come discarica. A suonare l’allarme che ha scatenato l’indignazione sui social è il Comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie, e gli abitanti della frazione fucecchiese non hanno fatto mancare sui social le loro proteste, perché costretti quasi ogni giorno a vedere grossi sacchi neri contenenti rifiuti, abbandonati accanto, o addirittura dentro, ai cassonetti al servizio del cimitero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

