Fucecchio, 9 ottobre 2025 – Rifiuti. Sacconi pieni e, insieme, di tutto un po'. Come se fosse il luogo naturale dove smaltirli. Invece, ancora una volta, siamo davanti una sorta di discarica a cielo aperto. ll parcheggio del cimitero di Ponte a Cappiano viene utilizzato ancora come discarica. A suonare l'allarme che ha scatenato l'indignazione sui social è il Comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie, e gli abitanti della frazione fucecchiese non hanno fatto mancare sui social le loro proteste, perché costretti quasi ogni giorno a vedere grossi sacchi neri contenenti rifiuti, abbandonati accanto, o addirittura dentro, ai cassonetti al servizio del cimitero.

© Lanazione.it - Il parcheggio del cimitero usato ancora come discarica