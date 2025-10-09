Il Papa sferza il mondo | E’ un’epoca segnata dalla dittatura di un' economia che uccide
Città del Vaticano, 9 ottobre 2025 – Viviamo un'epoca segnata dalla "dittatura di un'economia che uccide", in cui "i diritti umani non sono uguali per tutti" e riscuotono successo "ideologie che difendono l'autonomia assoluta de mercati e la speculazione finanziaria". E, pur se a bilancio i guadagni di pochi "crescono esponenzialmente" mentre quelli della maggioranza "sono sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice", continuano a prendersi la scena "criteri pseudoscientifici” per cui sarà “la libertà del mercato” a risolvere la povertà. Persino la Chiesa non è immune da questa tendenza, al punto che va stigmatizzata una sorta di "pastorale delle cosiddette élite”, secondo la quale “al posto di perdere tempo con i poveri, è meglio prendersi cura dei ricchi, dei potenti e dei professionisti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
