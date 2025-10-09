Il Papa | Le agenzie di stampa antidoto contro le notizie spazzatura
AGI - Il servizio dei giornalisti, "a maggior ragione" delle agenzie di stampa "è prezioso e deve essere un antidoto al proliferare dell' informazione 'spazzatura '; pertanto richiede competenza, coraggio e senso etico". Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa. "I giornalisti delle agenzie di stampa sono a loro volta chiamati a essere i primi sul campo, i primi a dare la notizia", ha osservato il Pontefice. "E questo vale ancora più nell'era della comunicazione permanentemente live, della digitalizzazione sempre più pervasiva dei mass media. 🔗 Leggi su Agi.it
