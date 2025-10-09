Il Palio di Lecco va ad Acquate | il trofeo nelle mani della scuola Cesare Battisti

Leccotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rione di Acquate si è aggiudicato la prima storica edizione del Palio di Lecco. Il trofeo, un'opera artistica dedicata alla città con i volti di Renzo e Lucia realizzata dall'artista Afran, è stato consegnato agli alunni della scuola primaria Cesare Battisti che lo custodirà fino alla prossima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: palio - lecco

