Il Palio di Lecco va ad Acquate | il trofeo nelle mani della scuola Cesare Battisti

Il rione di Acquate si è aggiudicato la prima storica edizione del Palio di Lecco. Il trofeo, un'opera artistica dedicata alla città con i volti di Renzo e Lucia realizzata dall'artista Afran, è stato consegnato agli alunni della scuola primaria Cesare Battisti che lo custodirà fino alla prossima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it