Il paesaggio è la nostra cartolina Governare la trasformazione

GROSSETO "Il paesaggio della Toscana è la nostra cartolina nel mondo, indiscutibilmente. Ma è fondamentale governarne le trasformazioni senza il dogma della conservazione". Così Leonardo Marras (foto), candidato al consiglio regionale della Toscana per le Regionali del 12 e 13 ottobre, durante l’iniziativa ’Toscana al futuro: il contributo della Maremma per una nuova legge sul governo del territorio ’. L’incontro, molto partecipato, è stato l’occasione per confrontarsi e condividere istanze ed idee in ottica di avviare la revisione della legge regionale sul governo del territorio per ammodernarla e renderla uno strumento flessibile e rispondente alle rinnovate esigenze delle comunità e delle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

