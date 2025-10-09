Il paesaggio è la nostra cartolina Governare la trasformazione
GROSSETO "Il paesaggio della Toscana è la nostra cartolina nel mondo, indiscutibilmente. Ma è fondamentale governarne le trasformazioni senza il dogma della conservazione". Così Leonardo Marras (foto), candidato al consiglio regionale della Toscana per le Regionali del 12 e 13 ottobre, durante l’iniziativa ’Toscana al futuro: il contributo della Maremma per una nuova legge sul governo del territorio ’. L’incontro, molto partecipato, è stato l’occasione per confrontarsi e condividere istanze ed idee in ottica di avviare la revisione della legge regionale sul governo del territorio per ammodernarla e renderla uno strumento flessibile e rispondente alle rinnovate esigenze delle comunità e delle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bellissime Capre In uno splendido paesaggio della nostra Sardegna ? Luigi Deiana Sardegna l'isola delle meraviglie - facebook.com Vai su Facebook
La cartolina del Salento con troppe nuove ombre - La grande bellezza a grande bruttezza: il rischio c’è ed è reale, se non si cambia registro. Come scrive quotidianodipuglia.it
Prime nevicate, paesaggio da cartolina su Semprevisa e Parco Aurunci - Prime nevicate in provincia di Latina: l’ondata di freddo in corso ha regalato sfondi da cartolina all’Agro Pontino. Scrive ilmessaggero.it