Il sindaco, Arianna Cecchini, ha dato il benvenuto al nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Ponsacco, nel cui territorio di competenza ricade anche il Comune di Capannoli. Nei giorni scorsi la sindaca Arianna Cecchini ha accolto il maresciallo maggiore Massimo Romano, nuovo comandante della stazione. "Il Comune di Capannoli augura al Comandante buon lavoro e ringrazia l’Arma dei carabinieri – dice la sindaca Cecchini – per il costante impegno al servizio della comunità e della cittadinanza". Un militare di collaudata esperienza, il nuovo comandante Romano, che si arruolò alla scuola di Campobasso nel 1992. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo comandante. Saluto della sindaca