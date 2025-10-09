Il nuovo centro medico Tre hub per più discipline | Siamo vicini ai cittadini

Previste la prossima settimana le prime visite presso il nuovo centro medico polifunzionale La Vella Medical Center in via Alfani 3, a pochi passi dall’ospedale Santo Stefano di Prato. Il centro si sviluppa su un’area di 400 metri quadri suddivisa in tre hub sulla base delle differenti funzioni: medicina preventiva e visite specialistiche il primo, medicina curativa e centro prelievi il secondo e medicina rigenerativa, estetica e laserterapia l’ultimo. Un luogo fortemente voluto dalla titolare Marta Godi, moglie dello storico imprenditore galcianese Raffaello Godi, venuto a mancare nel 2007. "Volevamo supplire alle necessità dei cittadini con un progetto di testa e cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

