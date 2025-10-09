Il ruolo del primo portiere ormai sta svanendo, con l’estremo difensore considerato “di riserva” che si sta togliendo i suoi sassolini dalla scarpa. Nel caso del Napoli, Antonio Conte sta alternando regolarmente Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, con il secondo arrivato quest’anno dal Torino, che si sta facendo sempre più spazio, alterando le gerarchie. Il serbo è stato titolare con gli azzurri nelle ultime due partite contro Sporting Lisbona e Genoa. Il ruolo di portiere “di riserva” sta svanendo: il caso del Napoli. Il Giornale scrive: Cercansi n.1 disperatamente. Dopo decenni di “rassegnazione panchinara” (altri tempi, altri regolamenti, altro gioco, altro tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il “numero 1” in campo non esiste quasi più: nel Napoli, Milinkovic-Savic sta soffiando il posto a Meret