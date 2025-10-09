Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
(Adnkronos) – Il settore del noleggio veicoli continua a trainare la mobilità italiana, registrando nel terzo trimestre 2025 una crescita significativa: +23,8% delle immatricolazioni, a fronte di un mercato complessivo sostanzialmente stabile (+0,2%). La quota del noleggio sul totale nazionale sfiora il 27%, con risultati positivi sia nel lungo termine (+20%) sia nel breve termine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: noleggio - cresce
Brescia, cresce la domanda di autogru a noleggio per grandi cantieri
Auto a noleggio, il settore cresce: +23,8% nel trimestre e quota di mercato al 27%
Cresce il noleggio a lungo termine anche tra i privati: cambiano le scelte degli italiani - X Vai su X
Il Noleggio a Lungo Termine continua a crescere! Sai di quanto? Del 6,4% rispetto al 2024! Sempre più persone e aziende scelgono questa formula perché semplice, comoda e senza sorprese. Niente immobilizzi di capitale Zero pensieri di manut - facebook.com Vai su Facebook
Auto a noleggio, il settore cresce: +23,8% nel trimestre e quota di mercato al 27% - Il comparto consolida il suo ruolo nella mobilità italiana e raggiunge il 32% delle nuove immatricolazioni nei primi nove mesi del 2025 ... ilfattoquotidiano.it scrive
Noleggio auto, boom in estate 2025, quota al 27% del mercato - Lungo e breve termine crescono, con risultati positivi per ibride e BEV ... Secondo msn.com