Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025

(Adnkronos) – Il settore del noleggio veicoli continua a trainare la mobilità italiana, registrando nel terzo trimestre 2025 una crescita significativa: +23,8% delle immatricolazioni, a fronte di un mercato complessivo sostanzialmente stabile (+0,2%). La quota del noleggio sul totale nazionale sfiora il 27%, con risultati positivi sia nel lungo termine (+20%) sia nel breve termine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

