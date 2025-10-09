Il Nobel per la letteratura assegnato all’ungherese László Krasznahorkai
Il 9 ottobre il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai, la cui opera esplora i temi della distopia e della malinconia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
László Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025: ecco chi è il “maestro dell’apocalisse” che ha scritto “Satantango” di Davide Turrini - X Vai su X
Il Nobel per la Letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ‘’per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte’’, si legge nella motivazione dell’Accademia di Svezia che a - facebook.com Vai su Facebook
