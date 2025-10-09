Il Napoli punta ancora Manchester | ipotesi Mainoo in prestito per gennaio

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista non sta trovando spazio allo United e vorrebbe mettersi in mostra per conquistare un posto per i prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il napoli punta ancora manchester ipotesi mainoo in prestito per gennaio

© Gazzetta.it - Il Napoli punta ancora Manchester: ipotesi Mainoo in prestito per gennaio

In questa notizia si parla di: napoli - punta

Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza

Mercato Napoli, club tedesco punta su un azzurro: la posizione di De Laurentiis

Napoli, duello sullo stadio: De Laurentiis insiste per l’impianto di proprietà, il Comune punta tutto sul Maradona

napoli punta manchester ipotesiIl Napoli punta ancora Manchester: ipotesi Mainoo in prestito per gennaio - Il centrocampista non sta trovando spazio allo United e vorrebbe mettersi in mostra per conquistare un posto per i prossimi Mondiali ... Segnala msn.com

napoli punta manchester ipotesiIl Napoli punta su Kobbie Mainoo: colpo in vista per gennaio - Il Napoli punta a Kobbie Mainoo, in uscita dal Manchester United: l’obiettivo è garantirgli minutaggio in vista del Mondiale 2026. Secondo europacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Punta Manchester Ipotesi