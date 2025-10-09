Il Napoli lancia la Immersive Experience i tifosi potranno immergersi interattivamente nel club
Il Napoli è il primo club in Italia a lanciare la Immersive Experience, un’esperienza interattiva per far vivere ai tifosi i momenti con i calciatori del club. Oggi la presentazione nello store ufficiale di Piazza San Domenico. Il Napoli lancia la Immersive Experience. Nel comunicato della società si legge: La Ssc Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
