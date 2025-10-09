A gennaio il Napoli è pronto a effettuare un nuovo colpo in Premier League: è un desiderio di Antonio Conte. Alla sosta di ottobre, il Napoli ci è andato da primo della classe – a pari merito con la Roma -. Gli azzurri hanno l’arduo compito di difendere il tricolore sul petto e, differentemente dalla stagione postuma al trionfo del 2023, la storia due anni dopo è totalmente differente. Conte è insaziabile e ha reso tali anche i suoi uomini. A questi si è aggiunto Kevin De Bruyne che nell’ultima settimana si è caricato il Napoli sulle spalle. Dalla mal digerita sostituzione a San Siro contro il Milan in situazione di svantaggio, all’ingresso da applausi contro il Genoa ma soprattutto la notte magica in Champions League contro lo Sporting. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Il Napoli ci riprova, Conte insiste per il colpo dalla Premier: acquisto in arrivo a gennaio