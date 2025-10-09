Il Napoli ci riprova Conte insiste per il colpo dalla Premier | acquisto in arrivo a gennaio
A gennaio il Napoli è pronto a effettuare un nuovo colpo in Premier League: è un desiderio di Antonio Conte. Alla sosta di ottobre, il Napoli ci è andato da primo della classe – a pari merito con la Roma -. Gli azzurri hanno l’arduo compito di difendere il tricolore sul petto e, differentemente dalla stagione postuma al trionfo del 2023, la storia due anni dopo è totalmente differente. Conte è insaziabile e ha reso tali anche i suoi uomini. A questi si è aggiunto Kevin De Bruyne che nell’ultima settimana si è caricato il Napoli sulle spalle. Dalla mal digerita sostituzione a San Siro contro il Milan in situazione di svantaggio, all’ingresso da applausi contro il Genoa ma soprattutto la notte magica in Champions League contro lo Sporting. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: napoli - riprova
Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne
Lookman, il Napoli ci riprova: l’Inter rischia la beffa
Lookman Inter, Zazzaroni da nuove conferme: «Nerazzurri in vantaggio, ma il Napoli ci riprova»
Il Napoli riprova la fuga, in 50 mila al Maradona contro il tabù del Genoa - X Vai su X
Dovbyk sbaglia e l'arbitro fa ripetere. Dovbyk ci riprova e sbaglia di nuovo ma il portiere Ozer si muove prima. Va Soulé e sbaglia. Stavolta non si ripete. https://www.ilnapolista.it/2025/10/la-roma-supera-beccalossi-sbaglia-tre-rigori-uno-dietro-laltro-e-perde-co - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte: “Ci resta l’amaro in bocca, ma le sensazioni sono positive” - Inizia con una sconfitta la Champions League del Napoli, che se la gioca ma cade per 2- Lo riporta gianlucadimarzio.com
Napoli, Conte prepara il ritorno in Champions: «Avremo l'umiltà degli alunni. Il City di Guardiola è il top» - Il ritorno nella competizione più importante ha il sapore dell'amarcord: la sfida con il Manchester City di stasera ricorda il primo match della ... Come scrive ilmessaggero.it