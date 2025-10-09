Il musical Valjean torna in scena il 24 ottobre al Teatro Chebello di Cairo Montenotte
Un grande ritorno per la Golden Ticket Company, con un omaggio alla resilienza dell’arte e della comunità ligure Dopo il successo delle precedenti stagioni e il ricordo dell’alluvione che un anno fa colpì la città durante una replica, il musical “Valjean. Questa è la mia storia” torna al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte (Savona) il 24 ottobre 2025, inaugurando la nuova stagione teatrale. Prodotto dalla Golden Ticket Company, lo spettacolo è un musical interamente originale italiano, ispirato a “I Miserabili” di Victor Hugo, e rappresenta una delle esperienze più intense e autentiche del teatro musicale contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: musical - valjean
