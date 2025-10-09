Il musical Valjean torna in scena il 24 ottobre al Teatro Chebello di Cairo Montenotte

Spettacolo.periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande ritorno per la Golden Ticket Company, con un omaggio alla resilienza dell’arte e della comunità ligure Dopo il successo delle precedenti stagioni e il ricordo dell’alluvione che un anno fa colpì la città durante una replica, il musicalValjean. Questa è la mia storia” torna al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte (Savona) il 24 ottobre 2025, inaugurando la nuova stagione teatrale. Prodotto dalla Golden Ticket Company, lo spettacolo è un musical interamente originale italiano, ispirato a “I Miserabili” di Victor Hugo, e rappresenta una delle esperienze più intense e autentiche del teatro musicale contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

il musical valjean torna in scena il 24 ottobre al teatro chebello di cairo montenotte

© Spettacolo.periodicodaily.com - Il musical “Valjean” torna in scena il 24 ottobre al Teatro Chebello di Cairo Montenotte

In questa notizia si parla di: musical - valjean

Dile torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Sempre peggio” - /Believe), il nuovo singolo del cantautore Dile Con oltre 40 milioni di stream, Dile torna sulla scena musicale con ... Da affaritaliani.it

Luca D'Angiò torna sulla scena musicale con un brano inedito - Racconta l'amore, Luca D’Angiò, giovane cantante emergente con due dischi all’attivo e vari singoli con il suo nuovo brano, un inedito, dal titolo "Sul cu tte", realizzato in collaborazione con ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Musical Valjean Torna Scena