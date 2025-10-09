Adesso i seguaci del woke fanno diventare gay anche i personaggi storici eterosessuali. Il caso eclatante è quello del museo Lgbt di Liverpool, dove due quadri raffiguranti Horatio Nelson sono stati inseriti in una collezione arcobaleno. La raccolta, reperibile anche online, si intitola “Storia dell’amore Lgbtq” e contiene due dipinti intitolati “The death of Horatio Nelson”, di Benjamin West e Daniel Maclise. Il caso ha scatenato un acceso dibattito tra storici, attivisti e opinione pubblica sul significato delle sue ultime parole. I curatori della mostra hanno deciso arbitrariamente di inserire l’ammiraglio nel pantheon britannico per la celebre frase pronunciata prima di morire: “Baciami, Hardy”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il museo Lgbt di Liverpool inserisce Horatio Nelson nel pantheon: persino i gay protestano per la scelta sbagliata