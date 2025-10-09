Il Moro di Venezia torna in regata alla Barcolana

Il Moro di Venezia torna in acqua per la Barcolana 2025 di Trieste con il vessillo del Salone nautico, di cui l'imbarcazione è ambassador. Per l'occasione torna in regata parte dell’equipaggio che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992: a bordo saranno presenti otto velisti di quell’indimenticabile. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

