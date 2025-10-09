Il Moro di Venezia torna in regata alla Barcolana
Il Moro di Venezia torna in acqua per la Barcolana 2025 di Trieste con il vessillo del Salone nautico, di cui l'imbarcazione è ambassador. Per l'occasione torna in regata parte dell’equipaggio che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992: a bordo saranno presenti otto velisti di quell’indimenticabile. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: moro - venezia
TVB BATTE VENEZIA NELLA PRIMA AMICHEVOLE JESOLANA!? Weekend pre season per i bianco azzurri! Sabato vittoria contro la Reyer Venezia per 98 a 97. #industrialfornituremoro #trevisobasket - X Vai su X
Oggi Cjarson con Fico Moro di Caneva, burro fuso e ricotta affumicata Alta Carnia , tutto il gusto e il profumo del Friuli Venezia Giulia in un Fantastico piatto !! - facebook.com Vai su Facebook
Il Moro di Venezia torna in regata alla Barcolana 2025 - Il Moro di Venezia parteciperà alla Barcolana 2025 di Trieste, riportando in regata parte dell’equipaggio originale che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. Come scrive pressmare.it
Venice Hospitality Challenge: tutto pronto per il gran premio velico, ci sarà anche il Moro - Venezia si prepara al ritorno del suo gran premio velico: l’edizione 2025 della Venice Hospitality Challenge è in programma sabato 18 ottobre a partire dalle ore 13. Si legge su veneziatoday.it