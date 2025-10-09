Il Montegrappa osa troppo L’Olimpia Regium lo punisce
MONTEGRAPPA 3 OLIMPIA REGIUM 4 MONTEGRAPPA: Kovacevic, Ercolessi, Bon, Vejseli, Bandiera, Mohssine, Corazzin, Pagos, Mattaboni, Rosso, Matrone, Brusaferri. Alleantore Gulizia. OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Edinho, Mereu, Vissoto, Halitjaha V., Montanari, ruggiero, Panico, Iissi, Aieta, Halitjaha F., Mazzariol. Allenatore Margini. Arbitri: Carnazza e Buzzachino di Taranto (Crono: Voltarel di Treviso). Reti: primo tempo 4’ Mattaboni (Montegrappa), 6’ Mohssine (M), 13’ Mazzariol (Olimpia Regiumm); secondo tempo 7’ Mazzariol (OR), 8’ Halitjaha V. (OR), 15’ Bon (M), 18’ Piccioni (OR). Note: ammonito Mohssine (M). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
