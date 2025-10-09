Il mondo di Paolo Sottocorona volto amato del meteo di La7 | l’amore per la vela l’alba gli animali e Firenze

Firenze, 9 ottobre 2025 – L’alba era il suo momento preferito. Si alzava alle cinque per poi essere in diretta intorno alle otto per le previsioni del tempo a La7. Era ormai romano da molto tempo, ma aveva ancora nel cuore la Toscana e Firenze, dove era nato. Addio a Paolo Sottocorona, meteorologo e volto televisivo che aveva lavorato anche in Rai. Se n’è andato improvvisamente, con l’annuncio in tv del direttore della televisione, Enrico Mentana. Una notizia come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi che al mattino attendevano le previsioni di questo meteorologo mai banale e soprattutto mai allarmista, in un’epoca in cui le previsioni “gridate” erano diventate la regola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mondo di Paolo Sottocorona, volto amato del meteo di La7: l’amore per la vela, l’alba, gli animali e Firenze

Paolo Sottocorona, come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta e l'addio improvviso - È morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani.

