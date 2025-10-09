Il mondo che non voglio

Che cosa sta succedendo a livello mondiale secondo voi? Io faccio fatica a capirlo. I leader di Russia e Cina hanno ormai fatto intendere che il loro vero obiettivo è istituire un nuovo ordine globale: non più un mondo che ruota attorno all’occidente democratico, ma un mondo che mette al centro le loro potenze e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net