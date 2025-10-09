Il mondo applaude la tregua di Gaza Le reazioni della politica internazionale e italiana
L'esercito israeliano annuncia di aver iniziato a prepararsi al ritiro parziale delle truppe dalla Striscia di Gaza nell'ambito dell' accordo di cessate il fuoco con Hamas raggiunto nella notte italiana. Il rilascio degli ostaggi israeliani è previsto fra "domenica e lunedì", ha detto l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, intervistato dalla Cnn. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a Fox News che "Gaza verrà ricostruita" e che i paesi vicini contribuiranno, così come pure gli Stati Uniti. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha detto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: mondo - applaude
Greta Thunberg vuole lo show, rifiuta l’espulsione per finire davanti al giudice: il mondo applaude o sbraita a comando
Da ogni angolo del mondo, una voce che si unisce all’altra. La WEP Tribe applaude alle esperienze che ci cambiano e ci connettono E tu? Sei parte della community? Commenta con - facebook.com Vai su Facebook
Pace a Gaza, le reazioni del mondo - Pizzaballa: 'Cammino verso la pace' (ANSA) ... Da ansa.it
Raggiunto l'accordo per Gaza, presto tregua e ostaggi liberi - Netanyahu e Hamas ringraziano il presidente Usa per la mediazione. Riporta ansa.it