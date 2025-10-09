il mondo applaude la tregua di gaza le reazioni della politica internazionale e italiana

L'esercito israeliano annuncia di aver iniziato a prepararsi al ritiro parziale delle truppe dalla Striscia di Gaza nell'ambito dell' accordo di cessate il fuoco con Hamas raggiunto nella notte italiana. Il rilascio degli ostaggi israeliani è previsto fra "domenica e lunedì", ha detto l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, intervistato dalla Cnn. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a Fox News che "Gaza verrà ricostruita" e che i paesi vicini contribuiranno, così come pure gli Stati Uniti. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha detto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

