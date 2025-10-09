Il mio fidanzato ha scoperto che il mio ex è un superdotato e ha il pene più grande del Regno Unito e da allora si comporta in modo strano | lo sfogo di Anna è virale
Parlare degli ex con un nuovo partner è sempre un terreno minato, un delicato equilibrio tra onestà e diplomazia. Ma cosa succede quando il tuo ex non solo è “superdotato” ma è, letteralmente, una leggenda per queste sue “ doti “? È l’incredibile e imbarazzante situazione in cui si è trovata una donna, nota con il nome di Anna, che ha chiesto aiuto al podcast britannico Just Between Us di Metro, dopo che il suo nuovo fidanzato è entrato in crisi. Anna ha raccontato agli host Diana Vickers e Jack Guinness di avere una felice relazione da nove mesi. Tutto procedeva a gonfie vele, finché il suo compagno non ha iniziato a curiosare tra le sue vecchie foto su Instagram: “Ha visto una mia foto con un vecchio fidanzato, qualcuno che ha immediatamente riconosciuto, che era stato sui giornali e in tv per avere il pene più grande del Regno Unito “, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
