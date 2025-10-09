Non si placano le lamentele per il bando del nuovo direttore del teatro Animosi. Dopo che il tema era prevedibilmente finito sui banchi dell’ultimo consiglio comunale, con una netta presa di posizione della maggioranza circa la trasparenza e la regolarità del bando, che ha visto vincitore Tindaro Granata – su cui l’assessore alla Cultura Gea Dazzi aveva ribadito piena fiducia, oltre che appunto sottolineare la correttezza delle procedure – torna adesso sul tema un altro dei partecipanti al bando tanto discusso. Si tratta in questo caso di Mauro Paladini, classe 1958, originario di Pietrasanta, laureato a Pisa in Storia del teatro e dello spettacolo dell’indirizzo di Lettere, e con all’attivo una carriera importante in ambito teatrale in tutta Italia, con ruoli anche da regista, oltre che di attore, oltre a ruoli di consulenza artistica e direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il mio curriculum completamente ignorato. Ma ogni candidatura dev’essere ’pesata’"