Nonostante ProPal, Flotilla, Francesca Albanese e tanto altro, oggi sulla pace a Gaza si assiste alla vittoria delle democrazie e dell'islamismo di matrice occidentale contro il fanatismo e la strumentalizzazione che ha preso come un virus la sinistra italiana. Una sinistra che, per dar contro a Giorgia Meloni e provare a vincere delle elezioni regionali, si è esibita nel più grande sfruttamento dell'immagine di Gaza della storia. Ma i meriti vanno dati a Donald Trump, se ne facciano una ragione. L'analisi del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, sull'accordo di pace tra Hamas e Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il mio appello ad Albanese: "Ringrazia Trump, la pace a Gaza non l'ha fatta la sinistra" | GUARDA