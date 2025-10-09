Il mio appello ad Albanese | Ringrazia Trump la pace a Gaza non l' ha fatta la sinistra | GUARDA
Nonostante ProPal, Flotilla, Francesca Albanese e tanto altro, oggi sulla pace a Gaza si assiste alla vittoria delle democrazie e dell'islamismo di matrice occidentale contro il fanatismo e la strumentalizzazione che ha preso come un virus la sinistra italiana. Una sinistra che, per dar contro a Giorgia Meloni e provare a vincere delle elezioni regionali, si è esibita nel più grande sfruttamento dell'immagine di Gaza della storia. Ma i meriti vanno dati a Donald Trump, se ne facciano una ragione. L'analisi del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, sull'accordo di pace tra Hamas e Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it
