Terzo settore protagonista in Sala delle Lupe, dove ieri il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato diverse associazioni del territorio. Ad accoglierla il vicario del prefetto Immacolata Amalfitano. Presenti all’evento l’assessore ai Servizi sociali Micaela Papi, il collega con delega alla Sanità Giuseppe Giordano e Massimo Bianchini che segue i Lavori pubblici. A salutare l’esponente di Governo, anche il presidente di Asp Guido Pratesi e il direttore Rocco Lerose, nonchè il commissario provinciale della Lega Filippo La Grassa. "Cosa chiede il Terzo settore? Più attenzione, anche dal punto di vista mediatico – ha sottolineato il ministro –, perché la disabilità e l’inclusione spesso passano in secondo piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ministro Locatelli ha incontrato a Siena il terzo settore