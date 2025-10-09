Il miele di Limbiate è d’oro i fratelli Bollini | nei nostri vasetti c’è la passione per questo lavoro

Limbiate (Monza e Brianza) – Uno dei migliori mieli d’Italia si produce a Limbiate ed è firmato d a Api su Ape, l’azienda agricola fondata dai fratelli Beatrice e Gianluca Bollini. Hanno vinto il Concorso Tre gocce d’oro-Grandi mieli d’Italia, uno dei più prestigiosi, promosso dal 1981 dall’Osservatorio nazionale miele. “Vincere nuovamente un premio così importante è una grandissima soddisfazione”, commentano i due fratelli limbiatesi, 36 anni lei, 31 lui, che da qualche anno portano avanti con successo la loro attività di allevamento api per la produzione del miele, oltre alla coltivazione di frutta e verdura, tutto di massima qualità e a chilometro zero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

