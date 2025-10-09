Il mercato si accende con la promo Ratings Reload VIDEO
Con l’arrivo della promo RATINGS RELOAD, EA Sports FC 26 entra ufficialmente nella fase più interessante della stagione. Si tratta di un evento dedicato alle carte più apprezzate dalla community che, secondo molti, non avevano ricevuto un overall all’altezza al momento del lancio. In questo nuovo approfondimento, John FUTUniverse analizza i risvolti economici della promo: dai momenti ideali per investire alle strategie per gestire il proprio budget e sfruttare al meglio le fluttuazioni del mercato. Un appuntamento da non perdere per chi vuole anticipare le mosse e massimizzare i propri crediti durante una delle settimane più calde di FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
