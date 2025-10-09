Il mercato immobiliare di pregio torna a correre in Italia

Ildenaro.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati dell’edizione 2025 del “Market Report Milano – Roma”. L’osservatorio, realizzato in collaborazione con Nomisma, società di studi economici, traccia un’ampia fotografia del mercato immobiliare di pregio nel capoluogo milanese e nella capitale. In linea generale nel corso del primo semestre 2025, il mercato residenziale italiano nel complesso ha mostrato segnali di ripresa, registrando un incremento delle compravendite del 9,5% annuo, supportato dall’allentamento delle condizioni del credito e dalla diminuzione del livello dei tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare

Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana

Il mondo della casa scende in piazza: i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare

Lucca regina del lusso immobiliare: la Toscana domina il mercato. La classifica e i dati

mercato immobiliare pregio tornaIl mercato immobiliare di pregio torna a correre in Italia - MILANO (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati dell’edizione 2025 del “Market Report Milano – ... Secondo iltempo.it

mercato immobiliare pregio tornaImmobiliare di pregio in ripresa: Milano e Roma guidano la crescita - L'analisi semestrale evidenzia una crescita delle transazioni guidata principalmente da acquirenti nazionali, mentre eventi come le Olimpiadi 2026 e il ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Immobiliare Pregio Torna