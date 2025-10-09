Il mercato del lavoro tiene Qualità e diversificazione le sfide lanciate dalla Provincia

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Provincia passa dai dati alle decisioni. Per la prima volta leggiamo in continuità 20242025 e trasformiamo numeri e tendenze in politiche concrete. I primi mesi del 2025 sul fronte del lavoro confermano una tenuta in saldo da valorizzare: +3.283 a gennaio, +919 a marzo, +653 ad aprile, +947 a maggio. Su questa base apriamo a una capacità di matching che offre spazi di stabilizzazione a tempo indeterminato e apriamo due cantieri per qualità dell’occupazione e diversificazione". Il presidente della Provincia Giovanni Palli ha commentato così il Report mercato del lavoro 2024 che è stato presentato ieri nell’ambito di una giornata dedicata a inclusione, lavoro, scuola e innovazione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il mercato del lavoro tiene qualit224 e diversificazione le sfide lanciate dalla provincia

© Ilgiorno.it - Il mercato del lavoro “tiene”. Qualità e diversificazione le sfide lanciate dalla Provincia

In questa notizia si parla di: mercato - lavoro

Mercato del lavoro, saldo positivo ma in ridimensionamento anche nel Veronese

Douglas Luiz verso la Premier? Il brasiliano è il sogno del mercato di questi due club: sono al lavoro con l’agente e la Juve. Ultime

L’Fmi promuove l’Italia: economia resiliente e solido mercato del lavoro

mercato lavoro tiene qualit224Il mercato del lavoro “tiene”. Qualità e diversificazione le sfide lanciate dalla Provincia - Pronta un’alleanza tra parti sociali, categorie economiche e formazione diventerà strutturale. ilgiorno.it scrive

Largo ai vecchiLa crescita del mercato del lavoro è in frenata - Il mercato del lavoro italiano ha ormai rallentato la sua crescita. linkiesta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Lavoro Tiene Qualit224