Il mercato del lavoro tiene Qualità e diversificazione le sfide lanciate dalla Provincia

"La Provincia passa dai dati alle decisioni. Per la prima volta leggiamo in continuità 20242025 e trasformiamo numeri e tendenze in politiche concrete. I primi mesi del 2025 sul fronte del lavoro confermano una tenuta in saldo da valorizzare: +3.283 a gennaio, +919 a marzo, +653 ad aprile, +947 a maggio. Su questa base apriamo a una capacità di matching che offre spazi di stabilizzazione a tempo indeterminato e apriamo due cantieri per qualità dell’occupazione e diversificazione". Il presidente della Provincia Giovanni Palli ha commentato così il Report mercato del lavoro 2024 che è stato presentato ieri nell’ambito di una giornata dedicata a inclusione, lavoro, scuola e innovazione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it