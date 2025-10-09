Il Marrucino cerca maschere teatrali per i prossimi due anni | avviso per la costituzione di una long list

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Marrucino di Chieti cerca maschere teatrali per il triennio 2026-2028 e ha pubblicato un avviso per la creazione di una long list per la ricerca di unità lavorative da affiancare al personale di sala nei servizi di accoglienza, assistenza, controllo e vigilanza nelle attività di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

